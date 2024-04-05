Расторгуев попал в больницу в Москве на обследование по поводу проблем с сердцем

67-летний лидер группы «Любы» Николай Расторгуев лег в одну из московских клиник из-за проблем с сердце, сообщает Mash.

Однако поклонникам не стоит сильно переживать за своего любимца, поскольку его 54-летняя жена Наталья Расторгуева пояснила — это всего лишь плановое обследование. О своих проблемах с сердцем артист хорошо знает и системно проверяется у врачей.

Как пишет Telegram-канал 112, кроме обследования популярный артист вместе с медиками займется восстановлением кардиовертера, который ему ранее имплантировали. Данное устройство предотвращает возможную остановку сердца, а также аритмию.

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