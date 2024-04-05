Певица Mia Boyka спела на китайском языке для Павла Воли в эфире шоу Comedy Club

В пятницу, 5 апреля, в 21:00, на канале ТНТ состоится премьера нового эпизода шоу Comedy Club. Среди гостей этого выпуска будет популярная певица Mia Boyka. Во время шоу она рассказала Павлу Воле и Андрею Бебуришвили о своем новом направлении в карьере - записи двух альбомов на иностранных языках, испанском и китайском. Певица исполнила для зрителей куплет на китайском языке, чем вызвала аплодисменты зала.

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Павел Воля задал ей вопрос: «Ты говоришь на испанском?» На что Mia Boyka ответила: «Нет, я не говорю на испанском. Я только пою на нем. Потому что я считаю, что все должны учить русский язык – вообще вся планета!».

Кроме того, стало известно, что Mia Boyka планирует заняться исполнением шансона и уже успела записать дуэт с Михаилом Шуфутинским. Она поделилась историей своего знакомства с этим музыкантом в эфире программы.

Павел Воля и Андрей Бебуришвили также провели беседу с обладателем титула «Мистер Россия 2023» Антоном Ворониным и обсудили свои шансы на участие в конкурсе красоты.

Зрители также узнали, что происходит, когда у девушки слишком много бывших, и к чему может привести стремление исключить иностранные заимствования из русского языка. В конце выпуска Павел Воля рассказал историю о том, как он был близок к смерти и начал борьбу со своим «внутренним дебилом».

Новый сезон Comedy Club – каждую пятницу в 21:00 на ТНТ!