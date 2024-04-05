Николай Дроздов перенес операцию на колене и уже свободно передвигается

Николай Дроздов до сих пор не может до конца отойти от травмы, которую он получил в январе 2023 года. Напомним, телеведущий и ученый тогда поскользнулся на улице, упал, сломал себе ребра и повредил легкое.

Оказалось, что знаменитость к тому же поранила колено. Недавно Николаю Дроздову провели операцию на ноге, сообщает KP.RU, после чего он чувствует себя хорошо.

Как рассказал его друг, художник Константин Мирошник, ведущий уже прогуливается по лесопарку у дома со скандинавскими палками. Причем делает это 86-летний ученый довольно бодро.

По словам приятеля Дроздова, ему осталось только уколы доделать и колено звезды будет в полном порядке.

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