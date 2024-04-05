Мама Гарика Харламова подружилась с Ларисой Гузеевой, попросив найти ей жениха в шоу «Давай поженимся!»

Гарик Харламов буквально изводил Ларису Гузееву своими шуточками в соцсетях и в эфире различных телепередач. Звезда фильма «Жестокий романс» принимала юмор комика слишком близко к сердцу. И обижалась на Гарика Харламова. Но когда ей предложили сняться в фильме «Теща» вместе с юмористом, то согласилась без раздумий. Позже комик публично извинился перед Ларисой Гузеевой в студии шоу «Камеди Клаб», подарив ей роскошный букет цветов. Телеведущая букет приняла и подколола Гарика Харламова, заявив, что вымолить прощение у нее будет не так-то просто.

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При этом Лариса Гузеева успела подружиться с мамой юмориста. Наталья Игоревна похвасталась совместным фото с экранной тещей своего сына. На снимке телеведущая обнимает маму Гарика Харламова.