88-летнего народного артиста Василия Ливанова обследуют на наличие раковой болезни

У 88-летнего народного артиста Василия Ливанова врачи подозревают онкологическое заболевание. По предварительным данным, у него обнаружили опухоль. Сам Василий Борисович в беседе с Telegram-каналом Mash отметил, что ни на что не жалуется и считает себя абсолютно здоровым человеком. Тем не менее он решил обратиться к специалистам из-за общего недомогания и слабости.

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Известно, что в марте нынешнего года Ливанов уже проходил обследование. Тогда медики выявили у него анемию. Сейчас артист проходит необходимые анализы в онкоцентре.

Василий Ливанов получил широкую известность благодаря роли Шерлока Холмса в знаменитом советском мини-сериале. Всего же он снялся в четырех десятках фильмов.

Ранее мы писали о том, что справиться со своей тягой к алкоголю удалось актеру Алексею Нилову. Благодаря четвертой жене, с которой он обвенчался, актер завязал с вредными привычками и встал на путь выздоровления. Сейчас Алексей Нилов ведет правильный образ жизни и старается держаться подальше от спиртного.