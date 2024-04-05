Роза Сябитова об алкогольном пристрастии 36-летнего мужа Леры Кудрявцевой: «Ребенок не должен это видеть»

Лера Кудрявцева удивила поклонников известием о том, что она собирается развестись с мужем хоккеистом Игорем Макаровым. Позже оказалось, что телеведущая таким способом решила повлиять на 36-летнего возлюбленного, заставив его выбирать: либо семья, либо алкоголь. Выяснилось, что спортсмен уже давно злоупотребляет спиртными напитками, и это категорически не нравится его жене. Игорь Макаров согласился пройти курс реабилитации для того, чтобы отказаться от алкоголя.

Однако телесваха Роза Сябитова считает, что Лера Кудрявцева зря простила молодого мужа. Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале считает, что бывших алкоголиков не существует. В эфире YouTube-проекта «Алена, блин!» Роза Сябитова посоветовала теледиве подумать о своей пятилетней дочке Маше.

«Дочку поднимать надо! Ребенок не должен это видеть», - пояснила Роза Сябитова.

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