Клим Шипенко привел дочку Клементину на съемки шоу «Дети рулят»: «Здесь сложнее, чем в космосе»

На телеканале «Суббота!» продолжается трансляция кулинарного реалити-шоу «Дети рулят», где отпрыски знаменитостей берут на себя управление своими родителями на кухне. Ведущие программы — Регина Тодоренко и шеф-повар Виталий Истомин. В новом эпизоде примут участие режиссер Клим Шипенко и его 9-летняя дочь Клементина. Для них это будет первый опыт совместного участия в телевизионном шоу.

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Клементина — дочь Клима Шипенко и актрисы Софьи Карпуниной. Несмотря на свой юный возраст, девочка уже участвует в модельных фотосессиях и снимается в кино. Дочка Клима Шипенко рассказывает, что ее отец редко бывает дома, но когда он с ними, то всегда веселый и добрый. В их семье детям запрещено пользоваться телефоном после 21:00, а взрослым — после 23:00.

Клим признался, что участие в проекте стало для него настоящим испытанием: «Здесь сложнее, чем в космосе. Когда мне с Земли говорят, что делать — это одно, а тут мне в наушник говорит ребенок, я за плитой и инструменты не мои. В космосе легче было!».

У Клима Шипенко есть два сына: Дилан от первого брака с актрисой Ксенией Буравской и младший сын Павел от Софьи Карпуниной. В их семье есть правило: воспитывать дочку может только мама, а сыновей — только папа. Клим поделился, что видит различия в воспитании мальчиков и девочек: «Мне кажется, отцам очень сложно воспитывать девочек, потому что они ими умиляются. Например, Клементина из меня веревки вьет».

Премьера шоу «Дети рулят» состоится 6 апреля в 18:30 на «Субботе!».