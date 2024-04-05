Ермакова высказалась про свой смех на похоронах Кпадону: «Предпочитаю спрятаться за улыбку»

На личный блог Надежды Ермаковой обрушились подписчики с критикой после того, как она опубликовала в нем видео и фото с похорон подруги, звезд «Дома-2» Либерж Кпадону.
На выставленных кадрах Ермакова даже не пытается изобразить скорбь, улыбается, в какие-то моменты даже смеется, встречаясь на прощании с Кпадону со старыми друзьями. В комментариях люди недоумевают, как так можно.
Сейчас Ермакова решила, что пора ответить недовольным и выставила пост, в котором оправдалась за свое веселье.
«Это раньше нанимали плакальщиц на похороны за деньги, я предпочитаю спрятаться за улыбку и попытаться подбодрить остальных», - приструнила Надя подписчиков.
Она напомнила, что помогла финансово в организации похорон, а Либерж была очень улыбчивой девушкой.
К слову, собеседник Teleprogramma.pro психолог Родион Барабанов оказался солидарен с Надей Ермаковой. Он заметил, что приятели вовсе не обязаны показывать свою скорбь окружающим. А веселое поведение подруг на похоронах Кпадону вполне объясняется страхом человека перед смертью.
«Непосредственностью и расслаблением, мы стараемся на психосоматическом уровне отдалить от себя экзистенциальный страх осознания смерти», — высказался эксперт издания.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Послание Надежды Ермаковой. Фото: скриншот соцсетей Н. Ермаковой