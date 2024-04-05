Ермакова высказалась про свой смех на похоронах Кпадону: «Предпочитаю спрятаться за улыбку»

На личный блог Надежды Ермаковой обрушились подписчики с критикой после того, как она опубликовала в нем видео и фото с похорон подруги, звезд «Дома-2» Либерж Кпадону.

На выставленных кадрах Ермакова даже не пытается изобразить скорбь, улыбается, в какие-то моменты даже смеется, встречаясь на прощании с Кпадону со старыми друзьями. В комментариях люди недоумевают, как так можно.

Сейчас Ермакова решила, что пора ответить недовольным и выставила пост, в котором оправдалась за свое веселье.

«Это раньше нанимали плакальщиц на похороны за деньги, я предпочитаю спрятаться за улыбку и попытаться подбодрить остальных», - приструнила Надя подписчиков.

Она напомнила, что помогла финансово в организации похорон, а Либерж была очень улыбчивой девушкой.

К слову, собеседник Teleprogramma.pro психолог Родион Барабанов оказался солидарен с Надей Ермаковой. Он заметил, что приятели вовсе не обязаны показывать свою скорбь окружающим. А веселое поведение подруг на похоронах Кпадону вполне объясняется страхом человека перед смертью.

«Непосредственностью и расслаблением, мы стараемся на психосоматическом уровне отдалить от себя экзистенциальный страх осознания смерти», — высказался эксперт издания.

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