Дробыш об искусственном интеллекте в создании клипов: «Все делается быстро и стоит три копейки»

Композитор и продюсер Виктор Дробыш рассказал в беседе с Teleprogramma.pro о своем отношении к искусственному интеллекту (ИИ) в музыке. Многие исполнители сейчас выступают против использования нейросетей в этой сфере.
По мнению Дробыша, искусственный интеллект становится хорошим помощником, но в то же время есть опасения, что из-за ИИ артисты могут остаться без работы.
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«С одной стороны, это большие новые возможности. С другой — это может привести к тому, что потеряют работу многие творческие люди, а они самые незащищенные, потому что ничего больше делать не умеют. Но мы уже используем нейросети, в частности для создания клипов. Все достаточно быстро. Кстати, это удешевляет процесс. Любые инновации ведут к тому, что все делается быстро и стоит три копейки. Лет 20 назад это бы стоило бешеных денег, сотен тысяч долларов, наверное, и делалось несколько месяцев. Конечно, технический прогресс — штука хорошая, но хочется, чтобы он всегда оставался под контролем, везде должна быть мера», — заявил продюсер.