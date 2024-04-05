Дробыш об искусственном интеллекте в создании клипов: «Все делается быстро и стоит три копейки»

Композитор и продюсер Виктор Дробыш рассказал в беседе с Teleprogramma.pro о своем отношении к искусственному интеллекту (ИИ) в музыке. Многие исполнители сейчас выступают против использования нейросетей в этой сфере.

По мнению Дробыша, искусственный интеллект становится хорошим помощником, но в то же время есть опасения, что из-за ИИ артисты могут остаться без работы.

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