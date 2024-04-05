Максим Галкин* в Израиле стал забывать русский язык

Шоумен Максим Галкин* вместе со своей семьей - женой Аллой Пугачевой и 10-летними двойняшками Гарри и Лизой уже почти два года живет в Израиле. При этом телеведущий продолжает давать концерты для русскоязычной публики и активно записывает ролики для своих фанатов, рассказывая о погоде, ближайших концертах и о том, что сейчас происходит с его семьей.

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При этом общественность не смогла оставить без внимания тот факт, что Максим Галкин стал забывать русский язык. Так, снимая очередной видеоролик для поклонников, телеведущий прогуливался по окрестностям, любуясь природой, пейзажами и восхищаясь пением птиц. А вот крик попугая Максим Галкин сравнил с болтливыми комиками. Поклонники удивились тому, что шоумен так долго подбирал слова, хотя обычно Максим славится своим красноречием. А тут телеведущий попросту забыл такое просто слово, как «юморист». Сам шоумен заявил, что он просто растекся мозгами и перестал соображать.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.