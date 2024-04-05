Алексей Нилов объяснил, зачем обвенчался с четвертой женой: «Благодаря ей я сильно изменился — теперь у меня есть дом и очаг»

В прошлом Алексей Нилов вел во многом легкомысленный образ жизни и даже сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем из-за алкоголизма. Но все это в прошлом. Сейчас 60-летний актер тщательно следит за своим здоровьем, в чем ему помогает его верная спутница жизни.

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В программе «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия-1» Алексей Геннадьевич рассказал, что они с возлюбленной уже 20 лет пытаются понять, почему им удается сохранять отношения. Возможно, одной из причин является то, что жена актера не принадлежит к творческой профессии. Также Нилов подчеркнул, что жена любит его, а он — без ума от своей второй половинки.

Алексей Нилов отчетливо помнит свою первую встречу с Еленой. По его словам, они оба были настолько увлечены друг другом, что не могли остановиться на общении. Он благодарен своей супруге за то, что она терпела его сложный характер и публичность.