У Владимира Селиванова из «Реальных пацанов» родился второй ребенок: сына назвали Кириллом

Знаменитый актер сериала «Реальные пацаны» 39-летний Владимир Селиванов, чье обаяние и харизма завоевали миллионы сердец, вновь стал отцом!

Его возлюбленная, талантливая блогерша Александра Калмыкова, подарила ему прекрасного сына, которого назвали Кириллом. Это второе дитя для Владимира, ведь у него уже есть замечательная дочь Ева от первого брака с Викторией. В мае 2023 года публика узнала, что они развелись.

С Александрой Владимир познакомился современно - в соцсетях. Блогер первая написала ему и предложила встретиться, Владимир не стал игнорировать красивую и умную девушку. И, как видим, не напрасно! Пара живет душа в душу и активно продолжает род!

Отметим, что для Александры Калмыковой Кирилл - уже третий ребенок. От первого брака у нее есть сын-шестилетка Даня и четырехлетняя дочка Соня. Они живут все вместе. Вот такая многодетная семья!

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