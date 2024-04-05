Продюсер Пудовкин встал на защиту нейросетей в музыке: «Люди всегда будут экспериментировать»

Продюсер Сергей Пудовкин отреагировал на призыв западных звезд прекратить использование искусственного интеллекта в музыке. Артисты, в числе которых Билли Айлиш и Кэти Перри, опасаются, что из-за внедрения нейросетей права живых артистов будут ущемлены.

В беседе с Teleprogramma.pro Пудовкин заявил, что музыканты могут сколько угодно призывать запретить ИИ, но их личное мнение ни на что не влияет: прогресс уже нельзя остановить.

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«Это все равно, что возражать против того, что Солнце греет Землю. Ну возражай. Если тебе не нравится, возьми крем от загара или зонтик. Люди всегда будут пользоваться развитием цивилизации и экспериментировать. Сейчас есть виртуальные блогеры, которых невозможно отличить, по крайней мере внешне от реальных людей. Они копируют манеру поведения и даже ошибки. Поэтому мы никогда не узнаем, какой процент искусственного интеллекта уже есть в очередной песне Билли Айлиш. Может быть, она полностью создана нейросетями. Вопрос, надо ли это знать, — риторический», — заявил продюсер.

Он отметил, что уже сейчас на концертах певцов используется искусственный интеллект. Это различные технические приемы и спецэффекты, в том числе голограмма.