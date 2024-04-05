Психолог объяснила, почему певица Шакира опять выбрала мужчину намного моложе себя

После тяжелого расставания с 37-летним испанским футболистом Жераром Пике 47-летняя певица Шакира, кажется, нашла новую любовь. Больше года она была одна. Но недавно, после съемок нового клипа, у нее вспыхнул роман с 31-летним британским актером из сериала «Эмили в Париже» Люсьеном Лавискаунтом. Друзья певицы опасаются, что актер пользуется ее известностью и таким образом продвигает себя.
Психолог Анна Завгороднева в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, почему артистка опять выбрала возлюбленного намного моложе себя и могут ли эти отношения быть пиар-романом. Эксперт напомнила, что у Шакиры с бывшим гражданским мужем тоже была довольно большая разница в возрасте.
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«Она старше его на 10 лет, но они много лет прожили вместе и у них двое детей. Поэтому неудивительно, что Шакира опять выбрала мужчину моложе себя. Ну и, конечно, стоит отметить, что сейчас индустрии красоты и здоровья настолько развиты, что люди от 20 до 50 лет выглядят примерно одинаково. Шакира прекрасно выглядит, поэтому ей могут симпатизировать мужчины и тридцати лет, и пятидесяти. Лавискаунт — довольно известный актер, он сейчас строит активно карьеру, поэтому я думаю, что их пара довольно естественна для медийных персон», — заявила Завгороднева.