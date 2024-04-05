Психолог объяснила, почему певица Шакира опять выбрала мужчину намного моложе себя

После тяжелого расставания с 37-летним испанским футболистом Жераром Пике 47-летняя певица Шакира, кажется, нашла новую любовь. Больше года она была одна. Но недавно, после съемок нового клипа, у нее вспыхнул роман с 31-летним британским актером из сериала «Эмили в Париже» Люсьеном Лавискаунтом. Друзья певицы опасаются, что актер пользуется ее известностью и таким образом продвигает себя.

Психолог Анна Завгороднева в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, почему артистка опять выбрала возлюбленного намного моложе себя и могут ли эти отношения быть пиар-романом. Эксперт напомнила, что у Шакиры с бывшим гражданским мужем тоже была довольно большая разница в возрасте.

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