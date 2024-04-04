Бондарчук признался, многие робеют в присутствии Хабенского: «Я сам его боюсь»

Актер Федор Бондарчук принял участие в съемках фантастического фильма «Сто лет тому вперед», где исполнил роль робота Вертера. Его партнером по съемочной площадке стал Константин Хабенский, который сыграл профессора Игоря Селезнева.

На встрече в павильоне «Россия» на ВДНХ актеры и создатели фильма рассказали о том, что работа над картиной была насыщена сложными трюками. Поклонники задали вопрос, что было для них самым страшным на съемках. Ответ был единогласным: молодые актеры боялись Константина Хабенского. Они признались, что робели в присутствии известного актера и режиссера.

«Я вас понимаю. Я его сам боюсь. Он в обертонах, загадочный, он знает об этом. Он знает, что, когда приходит на площадку, что многие робеют в его присутствии», — высказался артист.

Федор Бондарчук поделился своим опытом работы с Хабенским. Он рассказал о случае, произошедшем на съемках фильма «В движении» в 2002 году. Бондарчук признался, что, несмотря на дружеские отношения, он был поражен энергией и силой Хабенского.

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«И вот мы подготовились, начали, скрутились и... меня как вышибло его энергией! Я как отлетел к стенке от Хабенского!» — заявил Федор, пишет «АиФ».

По словам режиссера, позже он даже принес извинения коллеге за то, что был высокомерным. Бондарчук считает, что его вовремя щелкнули по носу. Напомним, что теперь в его копилке десятки ролей. Он также режиссирует и продюсирует фильмы.