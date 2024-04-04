Сябитова пожалела Харламова и заявила, что у Асмус тяжелый характер: «Под раздачу попал»

Роза Сябитова стала героиней передачи Алены Жигаловой. Они обсудили проблемы как одиноких людей, так и тех, кто состоит в отношениях. Журналистка спросила сваху, почему не везет Гарику Харламову. Не так давно юморист расстался с Катериной Ковальчук. Ранее он с трудом пережил развод с Кристиной Асмус. Но Сябитова считает, что у него все в порядке с личной жизнью.

«У него нет никаких проблем. Развод — маленькая смерть. Я знаю про Кристиночку. Я с ней в одном проекте поучаствовала. А ты знаешь, какой характер тяжелый. Это еще надо посмотреть, кого надо пожалеть. Она как нам всем там прикурить давала начиная от гримеров и заканчивая режиссерами.

У нее характер — мама не горюй. А может Харламов под раздачу попал. Что мы сразу о женщинах говорим. Может это Харламова надо пожалеть», — пояснила она в шоу «Алена, Блин!».