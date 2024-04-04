Сестра Жанны Фриске Наталья призналась, что решила сделать пластику груди

Жанна Фриске умерла в 2015 году. Она не успела познакомится со своей племянницей Луной. Сестра певицы Наталья очень хотела стать мамой. Она родила дочку, о которой теперь заботиться. А накануне Наталья заявила, приняла решение о проведении пластической операции. Она поделилась в соцсетях, что давно мечтала о подтяжке груди и наконец решилась на этот шаг.

Сестра артистки даже выбрала хирурга, которому полностью доверяет, и готовится к операции. Она захотела такой подарок сделать себе на день рождения. Помимо подтяжки груди, Наталья планирует пройти процедуру ушивания диастаза. Этот шаг вызывает у нее некоторые опасения, так как ранее она ничего подобного не делала. Однако, Фриске уверена в профессионализме выбранного врача и считает, что восстановится быстро.

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Главной причины беспокойства для Натальи является временная разлука с ее дочерью Луной. Во время периода реабилитации девочка будет находиться у бабушки с дедушкой. Сестра Фриске признается, что очень переживает из-за этого, ведь Луна еще слишком маленькая, чтобы понимать ограничения, связанные с восстановлением матери.

К слову, ранее она уже делала операции. Ей доводилось обращаться к врачам ради коррекции носа и липосакции живота.