Уехавшему в США экс-мужу Варнавы Молочникову грозит до двух лет колонии за долг перед банком

Александр Молочников уехал в США и живет теперь в Нью-Йорке. Но оказалось, что режиссер не закрыл долг перед банком в России, поэтому у него возникли проблемы с законом. Примечательно, что его долг составляет почти полмиллиона рублей. За это артисту грозит арест и тюремный срок. Отмечается, что кредит бывший возлюбленный Варнавы взял до того, как уехал за границу.

Актер сериала «Содержанки» просто перестал вносить платежи, поэтому 4 апреля банк подал в суд на него, чтобы он вернул долг. Дело заведено по статье «Злостное уклонение от погашения кредита». За это Молочников может лишится свободы на два года, попав в колонию-поселение, пишет Telegram-канал Mash.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что 31-летний Александр имеет американский паспорт, поэтому решил эмигрировать. Ранее стало известно, что он тайно вступил в брак с Екатериной Варнавой в 2022 году. Он сам рассказывал, что у них даже мог родиться ребенок. Но актриса не смогла выносить малыша. Они развелись, не прожив вместе и года. Теперь режиссер пытается построить отношения с 41-летней актрисой Одессой Рэй.