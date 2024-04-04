Агата Муцениеце о своем новом жизненном принципе: «Хочу — гуляю, хочу — шампанское пью!»

Агата Муцениеце не боится выражать свои мысли и чувства. Ее новые жизненные принципы, которые она изложила в социальных сетях, заслуживают уважения и поддержки.

«Я решила, что буду жить прям в свободе с самой собой! Теперь буду так: хочу — иду гулять, хочу — пью шампанское, хочу — люблю, хочу что-то сказать — говорю! И буду себя за это хвалить», — написала популярная актриса.

Звезда признала, что слишком увлеклась в последнее время самоконтролем и превратила свою жизнь в свод четких правил. В настоящий момент он осознала, что это не совсем правильно, ведь человеку необходима свобода.

Муцениеце не скрыла, что такой уровень самоконтроля негативно сказался на ней, она почувствовала апатию, упадок сил, потерю настроения и желания двигаться вперед.

Напомним, Агата Муцениеце — российская актриса и телеведущая. Она стала известной благодаря роли в теленовелле «Закрытая школа», где познакомилась со своим будущим супругом, популярным артистом Павлом Прилучным. Втайне от всех они узаконили свои отношения в августе 2011 года, после чего Муцениеце, латвийка по происхождению, официально сменила фамилию на Прилучную. Однако в качестве экранного псевдонима она решила оставить свою девичью фамилию.

В январе 2013 года у пары родился сын Тимофей, а в марте 2016 года появилась на свет их дочь Мия. В феврале 2020 года стало известно, что супруги решили развестись из-за домашнего насилия со стороны Павла Прилучного. Официальный развод состоялся 15 июня 2020 года.

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