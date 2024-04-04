Соседка Либерж Кпадону заявила, что у экс-участницы «Дома-2» был туберкулез: «Ее легкие почти полностью разложились»

Накануне в Королеве состоялась церемония прощания с Либерж Кпадону. Родители девушки были погружены в переживания и даже не пытались сдержать слез. Пришли и знакомые Либерж по шоу «Дом-2». Тело девушки, которое пролежало в квартире больше месяца, было решено кремировать.

При жизни Кпадону рассказывала, что у нее нашли новообразование в легком. Она должна была сделать операцию. Но теперь ее соседка по палате утверждает, что Либерж покинула больницу и операцию так и не сделала. А соседка знаменитости по имени Анастасия рассказала, что у нее был туберкулез. Документы об этом обнаружил арендодатель, который сдавал свою квартиру Кпадону.

«Паша мне рассказал, что это были документы из туберкулезной больницы. Либи, оказывается, давно болела туберкулезом, и, судя по анализам, он уже был в какой-то последней стадии — ее легкие почти полностью разложились. Мы оба были в шоке», — пояснила соседка.

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Оказывается, что Либерж обвела всех вокруг пальца, так как на видео, где она едет в больницу на операцию, на самом деле она едет домой уже из медицинского учреждения, пишет «АиФ».