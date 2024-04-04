Бузова рассказала, как озвучила интимные сцены в фильме «Дождь из мужчин»: «Да, у меня были оргазмы»

Ольга Бузова накануне посетила премьеру французского фильма «Дождь из мужчин». Она имеет к нему отношение, так как озвучила главную героиню Ирис.

Артистка облачилась в алое платье в пол. Она с радостью общалась с журналистами. Телеведущая поделилась свои опытом. Она рассказала, что озвучивала интимные сцены. В этом ей помог личный опыт.

«Да, у меня были оргазмы. И их было много. В этот момент, когда я озвучивала главную героиню Ирис, она испытывала удовольствие. Естественно, как актриса, я передавала это удовольствие своим голосом. Надеюсь, это было натурально», — поделилась она, пишет Voice.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

При этом Бузова призналась, что уже три года у нее не было мужчины. Она считает, что самое главное — любовь. Артистка не перестает мечтать о семье. Она очень хочет стать мамой. Однако певица подчеркивает, что ей нужно встретить достойного человека для создания семья. А также Оля заверила, что у нее хорошая репутация, поэтому ее детям не придется потом краснеть.