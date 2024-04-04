Лидия Федосеева-Шукшина из-за болезни не смогла приехать в суд по наследству

В семье Лидии Федосеевой-Шукшиной уже несколько лет раздор из-за наследства. Ранее актриса все права на наследие Василия Шукшина передала дочке Марии. Но теперь другая ее дочка Ольга хочет получить часть прав на наследство. Сестры судятся из-за этого. Сама Федосеева-Шукшина теперь считает, что все надо поделить пополам, а в квартире сделать музей памяти Василия Макаровича Шукшина.

4 апреля должно было состояться заседание суда по этому делу, но артистка не смогла на нем присутствовать. Ее адвокат сообщил, что у Лидии Николаевны проблемы со здоровьем.

«На нервной почве Лидия Николаевна разболелась и сегодня в суд не смогла приехать. В связи с чем процессуальную позицию, отзыв изложит несколько позже», — пояснил юрист звезды, пишет «МК».

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Он добавил, что Федосеевой-Шукшиной неприятно находится в суде в качестве ответчика. Артистка надеется, что дочки уладят конфликт и примут ее наставления. Напомним, что в последние годы за ней ухаживает Ольга, а вот Мария почти не навещает маму.