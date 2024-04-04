Сябитова заявила, что Кудрявцева не должна спасать падкого на алкоголь мужа: «Это проблема родителей»

Лера Кудрявцева в начале года перестала жить с мужем Игорем Макаровым. Она объявила, что рассталась с молодым хоккеистом, так как он злоупотребляет алкоголем. Но потом телеведущая заявила, что пока они не развелись. Она отправила супруга в санаторий на лечение. Ведущая шоу «Секрет на миллион» травмировала ногу, поэтому месяц находилась дома.

Известная журналистка Алена Жигалова спросила Розу Сябитову, стоит ли Лере спасать брак. Сваха призналась, что ее отец выпивал, поэтому она знает о такой проблеме.

«С алкоголиком жить тяжело. Во первых, она долго продержалась. Когда ко мне обращаются девчонки, то я говорю: „Проблема алкоголизма это не проблема жены, это проблема родителей, если они живы. Это их сыночка. Жены приходят и уходят, а мамочка одна единственная. Это они должны этим заниматься“. У Леры что, других дел нет? А дети? Ей дочку поднимать надо. Это что, ребенок должен все это видеть? Кому это надо?» — пояснила Роза в шоу «Алена, Блин!».

Она отметила, что мечтала, чтобы мама развелась с отцом, чтобы дома было спокойно. Сваха добавила, что бывших алкоголиков не бывает. Сябитова уверена, что брак телеведущей стоит сохранить только в том случае, если Макаров имеют силу воли, чтобы взять себя в руки.