Иосиф Пригожин выступил против нейросетей в музыке: «Зачем слушать голос Валерии без самой Валерии»

Мировые звезды выступили против использования в музыке искусственного интеллекта. Почти 200 исполнителей опубликовали открытое письмо, призвав прекратить использование нейросетей, которые могут воссоздавать голос певца без его разрешения.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro высказал свое мнение о внедрении ИИ в музыкальную сферу. Он заявил, что негативно относится «ко всему неживому».

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