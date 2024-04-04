Иосиф Пригожин выступил против нейросетей в музыке: «Зачем слушать голос Валерии без самой Валерии»

ИИ сейчас может воссоздавать голос певца без его разрешения. Фото: Global Look Press

Нельзя заменять человека искусственным интеллектом, заявил продюсер.

Мировые звезды выступили против использования в музыке искусственного интеллекта. Почти 200 исполнителей опубликовали открытое письмо, призвав прекратить использование нейросетей, которые могут воссоздавать голос певца без его разрешения.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro высказал свое мнение о внедрении ИИ в музыкальную сферу. Он заявил, что негативно относится «ко всему неживому».

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«Искусственный интеллект, с точки зрения технологии, — круто, но вся эта история до добра не доведет. Если вы скоро сможете слушать голос Валерии без самой Валерии или голос Стинга без Стинга, зачем это, в чем смысл? Давайте вообще подсядем тогда на искусственный интеллект и будем на нем исключительно сидеть, больше нам ничего и не нужно будет. Исключительность и коррекция с точки зрения интересности как технологии — это круто, а заменить искусственным интеллектом человека — это плохо», — заявил Пригожин.

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