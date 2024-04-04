Оксана Самойлова рассказала, что госпитализированной дочке не помогают уколы

Накануне Оксана Самойлова сообщила, что у нее дома случилась тревожная ситуация. Ее девятилетняя дочка Лея почувствовала себя плохо. Жена рэпера Джигана даже засняла, как испуганная малышка плачет в машине. Оказалось, что девочка страдает от обострения бронхиальной астмы. Оксана поспешила доставить ее в больницу.

Она находится в больнице вместе с дочерью и записывает видео в другом помещении, чтобы девочка не слышала ее тревожных признаний. Оксана подробно рассказывает о том, что происходит с ее ребенком, и признается, что очень напугана.

«Было очень плохо, у нее была сатурация 91. Все, что ниже 90 — это уже до вентиляции легких недалеко», — предупредила она.

По словам бизнесвумен, она находится в сильных переживаниях из-за наследницы. Раньше у Леи уже были бронхиальные спазмы. Она пояснила, что один укол всегда помогал, но на этот раз прежнее лечение не дало никаких результатов.

«Получается, у нее уже было пять уколов, и вот только-только на капельку стало лучше. И меня это, если честно, очень сильно пугает и тревожит», — призналась Самойлова.

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Друзья и близкие пытаются поддержать Лею. Ей в больницу передали подарки разные приятные вещи. Но дочка Джигана только на второй день смогла их распаковать, когда набралась сил. Девочка поблагодарила за то, что ее не оставляют без внимания в трудуной ситуации.