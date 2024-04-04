Лолита отказалась от финансовой помощи Аниты Цой: «Привыкла надеяться только на себя»

Лолита Милявская пока не вернулась на сцену. Она также не может сниматься на телевидении, так как ей объявили бойкот после вечеринки Насти Ивлеевой. Пока певица не смогла добиться прощения. Она старается мыслить позитивно и наслаждаться пенсией.

Но ее подруга Анита Цой призналась, что артистка на самом деле очень сильно переживает. Она заявила, что после минувших четырех месяцев без работы у нее Милявской стало плохо с финансами. При этом певица покрыла неустойку перед своей командой. Анита была готова дать ей деньги.

«Да, предлагала, но она отказывается. Видимо, привыкла надеяться только на себя. Хотя знает, что я всегда рядом и всегда готова помочь — от банки огурцов и до... Я вам хочу сказать, что большинство, с кем Лола общалась, остались с ней и в это непростое время. Все звонили, помогали, поддерживали», — поделилась Цой.

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Примечательно, что она не считает наряд Лолиты на вечеринке слишком откровенным. По мнению певицы, у ее коллеги многие сценические луки очень эпатажные. Анита уверена, что была наказана не только сама артистка, но и ее поклонники, которые не увидели ее выступление на новогоднем «Огоньке». Цой рассказала, что Милявская сняла красивый номер, который не показали, пишет «МК».