Марк Тишман о выступлении на «Новой Фабрике звезд» с юной участницей: «Дал ей карт-бланш, пела очень проникновенно»

На телеканале ТНТ в начале марта стартовала «Новая Фабрика звезд». Наставниками молодых «фабрикантов» стали, в частности, музыканты Сергей Жуков и Сергей Шнуров.

Бывший участник проекта, певец и композитор Марк Тишман в беседе с Teleprogramma.pro оценил идею о перезапуске некогда популярного реалити-шоу и поделился впечатлениями от выступления с молодой участницей «Новой Фабрики звезд» 17-летней Дарьей Кочневой. Вместе они исполнили композицию «Ближе к небу 2.0».

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«Смешанные чувства, конечно. Это как попробовать вернуться в свой город детства, но ты возвращаешься — а это уже другой город, и дети — там другие люди, не ты. Но мне очень понравилась Даша, ее музыкальность, стиль исполнения. Я дал ей карт-бланш на аранжировку, она сама играла на рояле, с очень личной подачей пела, очень проникновенно, люблю такую манеру исполнения. Да и песня знаковая. Я ее написал, только переехав в Москву, когда мне не было и 20», — рассказал Тишман.

Он вспомнил, что хитом песня стала как раз на «Фабрике звезд», потом получила и «Золотой граммофон», и «Песню года».