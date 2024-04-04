Дочка Дмитрия Маликова Стефания призналась, что у нее есть проблема с лицом: «У меня поехали зубы»

Поклонники Стефании Маликовой, дочери известного российского музыканта Дмитрия Маликова, заметили некоторые изменения в ее внешности. Блогеры обратили внимание на то, что у Стефании изменилась форма скул, что вызвало упреки в пластике.

Сама девушка призналась, что столкнулась с проблемами с внешностью после ношения брекетов. Ее зубы начали смещаться, о чем она поведала своим подписчикам в соцсети.

«После брекетов у меня поехали зубы, и теперь надо долго и мучительно носить капы», — заявила дочка певца.

Стефания поделилась своим опытом и посоветовала всем, кто собирается ставить брекеты, не забывать о ретейнерах. Эти устройства помогут предотвратить подобные проблемы. Несмотря на временные неудобства, Стефания нашла и положительную сторону в ношении кап: они делают улыбку визуально шире.

Добавим, что в последнее время дочь Дмитрия Маликова активно занимается своей карьерой. Она работает дизайнером в Москве и часто демонстрирует свои наряды в социальных сетях. Кроме того, недавно Стефания отметила свой день рождения, поделившись жизнерадостным видео, снятым в ванной комнате, украшенной воздушными шарами розового и белого цветов.