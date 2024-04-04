Анита Цой призналась, что Лолита Милявская подавлена после бойкота: «Меня потрясли ее грустные глаза»

Лолита Милявская оказалась без работы после участия в вечеринке Насти Ивлеевой. Ее отменили, как Филиппа Киркорова и Анну Asti. Но если король отечественной эстрады был прощен и теперь снова появляется на телевидении, дает концерты, то Лолита продолжает ждать прощения.

Она четыре месяца сидит без заработка, что ее сильно тревожит. Анита Цой поддерживает с ней общение. Она рассказала, что певица скрывает свое подавленное эмоциональное состояние.

«Временами ее эмоциональный фон бывает на пределе. Тут уже надо призадуматься, не навредит ли вся эта ситуация ее здоровью. При нашей недавней встрече меня потрясли ее грустные глаза. В них было столько боли! Для нее сцена — как вода для цветка», — высказалась Цой.

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Она добавила, что таких длинных пауз в карьере у ее подруги не было. При этом Лолита заплатила неустойку своему коллективу. Многие тревоги артистки связаны с финансами, так как она несет оромные убытки. При этом певица единственная кормилица в семье. Анта напомнила, что Миялвская заботиться о дочке и 80-летней маме, пишет «МК».