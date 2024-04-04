Юлия Барановская показала повзрослевшую дочку от Андрея Аршавина: «Совсем взрослая»

Юлия Барановская уже давно работает на телевидении. Она стала вести передачи «Бабий бунт» и «Мужское / Женское» на Первом канале. Также она ведет программу «Все к лучшему» на «Русском радио». А вот свою личную жизни Юлия утаивает. Она предпочитает лишь говорить о неудавшихся романах и не стремится к свадьбе. Ранее она была в отношениях с футболистом Андреем Аршавиным, который ушел от нее. Барановская стал сама воспитывать троих детей: Артему уже в этом году будет 18 лет, Арсению — 10, а вот Яне 4 апреля исполнилось 16.

С этим событием она поздравила наследницу с соцсети. Юлия выложила кадры с фотосессии, где красуется с именинницей. Они облачились в светлые луки в одном стиле.