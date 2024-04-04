Юлия Барановская показала повзрослевшую дочку от Андрея Аршавина: «Совсем взрослая»

Юлия Барановская уже давно работает на телевидении. Она стала вести передачи «Бабий бунт» и «Мужское / Женское» на Первом канале. Также она ведет программу «Все к лучшему» на «Русском радио». А вот свою личную жизни Юлия утаивает. Она предпочитает лишь говорить о неудавшихся романах и не стремится к свадьбе. Ранее она была в отношениях с футболистом Андреем Аршавиным, который ушел от нее. Барановская стал сама воспитывать троих детей: Артему уже в этом году будет 18 лет, Арсению — 10, а вот Яне 4 апреля исполнилось 16.
С этим событием она поздравила наследницу с соцсети. Юлия выложила кадры с фотосессии, где красуется с именинницей. Они облачились в светлые луки в одном стиле.
«С днем рождения, моя девочка. Спасибо, что ты у меня есть, спасибо, что выбрала меня своей мамой. Тебе сегодня 16 лет, совсем взрослая, а для меня ты все те же 46 см 2950. Моя малышка. Я всегда рядом и моя молитва всегда с тобой», – написала телеведущая.
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Друзья и поклонники присоединились к поздравлениям. К слову, Барановская много лет не общалась с Аршавиным. Но после того, как футболист развелся с женой Алисой, он стал чаще появляться на праздниках и видеться с детьми.