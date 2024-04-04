Пресняков-старший об участии россиян в Олимпиаде: «Унижаться не стоит»

Владимир Пресняков-старший в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro поделился своим мнением о возможном участии спортсменов из России в парижской Олимпиаде.

Известно, что часть спортивных федераций намерена соревноваться во Франции под нейтральным фагом, в то же время есть те, кто решил отказаться от этого состязания в принципе. Музыкант поддержал последних, он уверен, что в нашей стране уже появились достойные альтернативы.

«Унижаться не стоит. На Олимпиаде, наверняка, придумают еще какие-нибудь унижения, кроме выступления под нейтральным флагом. Я понимаю, что спортсменам надо соревноваться, они много тренируются. Но сейчас и у нас есть довольно интересные альтернативные состязания.

Может быть, другие страны и могут терпеть унижения, а у нас есть «собственная гордость», как писал Владимир Маяковский. Надо голову высоко держать!» — сказал Владимир Пресняков-старший.