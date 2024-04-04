Киновед Шмыров заявил, что актриса Конюхова рано ушла из кино из-за своего образа

Татьяна Конюхова умерла 2 апреля. Знаменитая актриса прожила 92 года. В свое время она была очень популярной. Дебютировала артистка в фильме-сказке Александра Роу «Майская ночь, или утопленница». Позже она сама признавалась, что отказывалась от многих ролей, хотя они могли бы ей помочь сделать карьеру успешной. В ее копилке много работ, но она ушла из кино достаточно рано.

Киновед Вячеслав Шмыров смог найти причину такого решения звезды. Он уверен, что просто в какой-то момент режиссеры стали брать актрис другого типажа.

«Она была актрисой переходного периода 50-х – начала 60-х годов. Когда в героях ценилась простоватость, открытость, искренность», — заметил эксперт.

По его словам, такой образ исчерпал себя. После этого уже стали востребованы актрисы, которые играли сложных и изысканных героев.

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