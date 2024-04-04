Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о помолвке с теннисистом Дмитрием Попко

Аделина Сотникова 3 апреля поделилась радостной новостью. Теперь она готовится к свадьбе. 27-летняя фигуристка получила предложение руки и сердца. Пара устроила романтичную фотосессию на отдыхе. В кадре олимпийская чемпионка милуется и обнимается с теннисистом Дмитрием Попко. Они уже несколько лет строят отношения, в 2022 году у них родился сын Адриан.
«Я сказала: "Да"», — заявила Аделина.
Аделина Сотникова и Дмитрий Попко готовятся к свадьбе. Фото: соцсети Аделины Сотниковой
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Поклонники и друзья поздравили влюбленных. Теперь фигуристка будет готовится к свадьбе. Напомним, что она четыре года назад завершила карьеру. Причиной стали проблемы со здоровьем. Вскоре после этого Сотникова стала встречаться с Попко. Они сначала не афишировали свои отношения. Когда у пары родился первенец, они скрывали его от общественности. Теперь спортсменка уже показывает сына в соцсетях.