Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о помолвке с теннисистом Дмитрием Попко

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Поклонники и друзья поздравили влюбленных. Теперь фигуристка будет готовится к свадьбе. Напомним, что она четыре года назад завершила карьеру. Причиной стали проблемы со здоровьем. Вскоре после этого Сотникова стала встречаться с Попко. Они сначала не афишировали свои отношения. Когда у пары родился первенец, они скрывали его от общественности. Теперь спортсменка уже показывает сына в соцсетях.