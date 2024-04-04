Премия «Жара Music Awards» после теракта в «Крокусе» состоится в «ЦСКА Арене» в мае

22 марта случилась трагедия. Террористы устроили стрельбу в «Крокус Сити Холл» перед началом концерта группы «Пикник». Также они устроили поджог и скрылись. Сын владельца компании Эмин Агаларов не раз там выступал. Он лишь год назад перестал быть первым вице-президентом «Крокуса». Певец один из первых появился на месте происшествия. Он выразил соболезнования семьям погибших.

Примечательно, что там должна была состояться премия «Жара Music Awards», но в связи с трагическими событиями дату и место проведения изменили. Премию перенесли на 13 мая. Церемония должна была состояться сегодня в «Крокусе», но так как здание сгорело, теперь новым местом проведения стала «ЦСКА Арена».

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Организаторы в соцсети уточнили, что считают музыку объединяющей силой, которая сближает и помогает сплотиться в трудные моменты. Среди заявленных артистов: Ольга Бузова, Дима Билан, Ани Лорак, Джони, Егор Крид и другие известные персоны.