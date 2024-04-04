Сын актрисы Алены Бабенко поругался с матерью и уехал в Грузию

Известная актриса Алена Бабенко в настоящее время находится в центре внимания общественности из-за разногласий с ее сыном. Причина их размолвки кроется в различии взглядов на мировые события. Бабенко была очень занята в киноиндустрии, поэтому почти не уделяла внимания своему сыну. А теперь их отношения практически сошли на нет.

Сын актрисы, Никита, родился в 1992 году, когда она была замужем за режиссером Виталием Бабенко. После развода родителей, мальчик остался жить с отцом. Несмотря на трудности, Никита успешно окончил операторский факультет ВГИКа и женился на художнице Саломее Бауэр. Вскоре он стал отцом, и Алена была рада стать бабушкой.

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Однако вскоре после этого Никита с женой и ребенком решил покинуть Россию и переехать в Грузию. Там он начал высказываться критически о своей родине. Несмотря на то, что они иногда приезжали в Россию, чтобы повидать бабушку, отношения между матерью и сыном стали напряженными. В конце 2021 года стало известно, что Никита и его жена развелись, а недавно стало известно, что он прекратил общение и с матерью. Между ними произошла сильная ссора, пишет EG.ru.