Актер из сериала «Склифосовский» Максим Аверин заявил, что никогда не уедет из России: «Я — русский артист»

Максим Аверин снимается в кино и играет в театре. Также он порой ведет телевизионные шоу. Примечательно, что недавно актер побывал в Кисловодске. Там прошли съемки продолжения сериала «Склифосовский». Местные жители поджидали перерыва, чтобы попросить автограф у артиста сделать с ним фото. Сам Аверин успел погулять по городу и даже признался, что мог бы после завершения карьеры переехать жить в Кисловодск.

Актер заявил, что никогда не покинет Россию.

«Терпеть не могу этот пафос, но, тем не менее, я — русский артист. Я играю, дышу, говорю на русском языке. Я не представляю себе жизни без своей страны. Не потому, что сейчас все кидаются говорить, какие они русские. Но тем не менее я по-другому жить не могу, не смогу думать и чувствовать на другом языке», — пояснил Максим.

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Он добавил, что в каждом российском городе есть-то интересное. Также артист восхитился красотой местной природы. Для своей роли Аверин общался с врачами и другими работниками института имени Склифосовского. Он подчеркнул, что уважает эту профессию, пишет STAV. KP.RU.