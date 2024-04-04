47-летняя Шакира закрутила роман с 31-летним актером из сериала «Эмили в Париже»

Шакира в 2022 году рассталась с футболистом Жераром Пике. Певица узнала, что он за ее спиной крутит роман с другой девушкой. Измену она прощать не стала. Артистка забрала сыновей и уехала из Испании в США. Больше года исполнительница хита «Loca» была одна. Но недавно она сняла новый клип. Тогда Шакира близко познакомилась с 31-летним актером Люсьеном Лавискаунтом.

У них завязались близкие отношения. Ходят слухи, что певица влюблена. Ее вместе со звездой сериала «Эмили в Париже» заметили на свидании в Нью-Йорке. Они сходили на ужин в ресторан. Друзья артистки утверждают, что у них отношения, пишет Daily Mail, но опасаются, что она может обжечься, так как молодой актер падок на красивых женщин и может быть альфонсом.

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Напомним, что певица не была в браке с Пике. Они строили отношения с 2011 года и казались идеальной парой. Разница в возрасте им не мешала быть счастливыми. У них растут сыновья: 11-летний Милан и 9-летний Саша. Артистка тяжело пережила измену спортсмена.