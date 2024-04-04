Психолог рассказала, почему Егор Крид остается холостяком: «Собиратель успешных женщин»

Певец Егор Крид известен своими многочисленными и непродолжительными романами, но ни с одной девушкой у него не получилось выстроить серьезных отношений.

Психолог Анна Завгороднева в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, почему 29-летний артист до сих пор не нашел свою вторую половинку. Эксперт не исключила, что большинство романов Крида были заказными.

«В Голливуде такая история очень распространена. Когда хотят создать впечатление об определенном политике или артисте, ему подбирает агентство девушку, обычно это начинающая звезда: модель, певица или блогер. И получается, что они как бы вместе, потому что есть общие фотографии и прочие косвенные доказательства. Хотя они могут и не признаваться. Поэтому не знаю, до какой степени его отношения с девушками были искренними», — заявила психолог.

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Также она отметила, что все девушки певца были очень яркими и иногда даже гораздо более выразительными, чем он сам, несмотря на свою многолетнюю звездность.

«Яркие и самодостаточные девушки, которые прекрасно жили и развивались до него, вместе с ним, и продолжают жить и развиваться после отношений с ним — вот это, наверное, его типаж. Девушка успешная и уверенная в себе. По какой-то причине он выбирает все время таких и по какой-то причине отношения именно с такими девушками у него не складываются. Возможно, имеет место конкуренция внутри пары, а может быть, Егор действительно, как он утверждает, очень хочет семью и просит свою яркую избранницу снизить темпы активной жизни для того, чтобы заняться семейным гнездом. Ну и, конечно, такие девушки отказываются это делать, потому что им хочется развиваться дальше. Сейчас есть очень четкая тенденция, что он собиратель успешных женщин», — заявила Завгороднева.

По ее мнению, Егору Криду нужна немедийная успешная девушка, которая будет готова связать свою жизнь с человеком, постоянно находящимся под пристальным вниманием камер.