Юрист Катя Гордон раскрыла, почему блогеров Чекалиных разводит мировой суд

Юрист Екатерина Гордон, представляющая интересы Валерии Чекалиной, известной как Лерчик, объяснила, почему блогер подала заявление о расторжении брака с мужем Артемом в мировой суд, а не в районный при наличии трех совместных детей.

Подписчики супружеской пары не очень верят в то, что развод действительно будет, считая, что таким образом блогеры «разогревают» аудиторию перед своим новым марафоном.

Гордон в беседе с Teleprogramma.pro не стала раскрывать подробности, заявив, что не может комментировать этот развод по просьбе клиентов, но дала понять, что Чекалины пришли к консенсусу по вопросу воспитания детей и раздела совместно нажитого имущества.

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