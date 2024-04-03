Ирине Пеговой и Александру Семчеву присвоили звания народных артистов России

Ирина Пегова получила звание народной артистки России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Об этом стало известно 3 апреля. Поклонники стали поздравить актрису. Такого почетного звания она удостоилась за свои заслуги в развитии кинематографического и театрального искусства.

Также титул получили Александр Семчев, Наталья Сомова, Денис Суханов. К слову, в копилке Семчева десятки работ в кино.

Напомним, что Пегова в свое время окончила ГИТИС. Уже 20 лет она строит карьеру в кино. Актриса играла в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко».

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Также она училась у Олега Табакова и трудилась в его Московском театре-студии. Ее дебютная работа была в фильме Алексея Учителя «Прогулка». Артистка снималась с Дмитрием Нагиевым, Сергеем Буруновым и другими селебрити. Зрители ее знают по сериалу «Акушерка». Ей уже довелось сыграть больше 110 ролей. Она также участвовала в телевизионных шоу.