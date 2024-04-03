Ирине Пеговой и Александру Семчеву присвоили звания народных артистов России

Ирина Пегова получила звание после 20 лет съемок. Фото: Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Ирина Пегова стала народной артисткой.

Ирина Пегова получила звание народной артистки России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Об этом стало известно 3 апреля. Поклонники стали поздравить актрису. Такого почетного звания она удостоилась за свои заслуги в развитии кинематографического и театрального искусства.

Также титул получили Александр Семчев, Наталья Сомова, Денис Суханов. К слову, в копилке Семчева десятки работ в кино.

Напомним, что Пегова в свое время окончила ГИТИС. Уже 20 лет она строит карьеру в кино. Актриса играла в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко». 

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Также она училась у Олега Табакова и трудилась в его Московском театре-студии. Ее дебютная работа была в фильме Алексея Учителя «Прогулка». Артистка снималась с Дмитрием Нагиевым, Сергеем Буруновым и другими селебрити. Зрители ее знают по сериалу «Акушерка». Ей уже довелось сыграть больше 110 ролей. Она также участвовала в телевизионных шоу. 

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