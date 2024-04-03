Муж Анны Нетребко Юсиф Эйвазов выразил поддержку Эмину Агаларову и его отцу после теракта

Анна Нетребко раньше жила в России, но уже давно переехала в Австрию с мужем Юсифом Эйвазовым. Оперная дива два года не приезжала на родину. А вот ее супруг недавно должен был дать концерт в Московской консерватории.

Но он решил его перенести на май в связи с тем, что случился теракт в «Крокус Сити Холл». Артист выразил соболезнования семьям погибших. Он признавался, что не может найти моральные силы, чтобы после такого события выйти на сцену. А теперь оперный певец поддержал Эмина Агаларова и его отца Араза.

«Излишне говорить о том сколько эти люди вложили сил и финансов в развитие развлекательной сферы. И самое главное, я давно знаю Эмина. Невероятно отзывчивый, порядочный и очень внимательный человек. Скольким людям он протянул руку помощи за все эти годы что я его знаю, никогда не делая из этого себе рекламу… сколько души и сил он вложил в "Крокус Сити Холл". Я хочу высказать полную поддержу моему родному человеку, дорогому другу в такой не простой момент. Мы все с тобой», – написал Юсиф.

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Напомним, что накануне Эмин дал первое интервью после трагедии. Он развеял мифы, что якобы эвакуационные двери были закрыты и система пожарной безопасности не сработала. Певец отметил, что сам вошел в здание спустя 40 минут после стрельбы и начала пожара. Все двери, которые вели на улицу, были открыты.

Также он пояснил, что система пожарной безопасности сработала, но она бессильна против умышленных поджогов. Агаларов добавил, что сотрудники охраны не могли иметь оружие, находясь в месте скопления людей. Артист подчеркнул, что не было найдено никаких нарушений безопасности в «Крокусе».