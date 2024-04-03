Утяшева раскрыла особенность своих беременностей: «Ела клюкву тазами»

Ляйсан Утяшева рассказала поклонникам в личном блоге, что ее вкус во время вынашивания сына Роберта и дочери Софии изменился.

«Оба раза, когда я была беременна, я ела клюкву тазами», — поведала она.

Ведущая написала, что специалисты потом ей рассказали о пользе этой ягоды, в которой содержится большое количество витаминов. Звезда осознала, что ее пристрастие было вовсе не напрасным.

Римма Мойсенко, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, подтвердила, что клюква — это очень хороший продукт, если нет противопоказаний.

«Похоже, что у Ляйсан Утяшевой в период беременности была тяга к кислым продуктам питания. И клюква ее удовлетворяла, такое бывает.

Клюква увеличивает количество вырабатываемой слюны, тем самым она нивелировала, вероятно, какую-то сухость. Кроме того, клюква очень хорошо усиливает дренаж. Если эта система хорошо работает, то улучшается бактерицидный фактор мочеполовой системы, усиливается выведение лишней жидкости в организме.

Может быть, действительно у Ляйсан Утяшевой лишняя жидкость накапливалась в организме в первой половине ее беременности. И, может быть, где-то интуитивно Ляйсан почувствовала потребность в клюкве, чтобы избавиться от лишней жидкости в организме, удовлетворить себя в кислом. Обычно природа сама подсказывает, что человеку нужно. Кто-то мел ест, а кто-то клюкву», — прокомментировал эксперт специально для Teleprogramma.pro.

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