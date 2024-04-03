Солнцев посоветовал Башарову поддерживать Кологривого, а не осуждать

Марат Башаров на шоу НТВ «Звезды сошлись» высказался в сторону Никиты Кологривого, которого заключили на семь суток за укус официантки в кафе.

Актер, который не единожды избивал своих жен, заявил, что насилие нельзя прощать. И отметил, что наказание должно быть обязательно.

Шоумен, звезда «Дома-2» Рустам Солнцев осудил поступок и Марата Башарова, и других его коллег, которые стали клевать исполнителя роли Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Я не считаю правильным, что все накинулись на Никиту Кологривого. Тем более учитывая анамнез Марата Башарова, который столько натворил. Где их актерский профсоюз? Где актерские качества? Где взаимопомощь? Накинулись они…

Если Башаров считает себя святошей, у меня к нему есть вопросы. Он случайно по воде еще не ходит? Я Башарову вообще не верю. Мне кажется, придет такой момент, долина лихая да лютая, попадется ему баба еще одна, плюс алкашка — он начнет дубасить опять.

Он якобы исправился. Я не верю. Он просто затаился и ждет удобного момента, удобной женщины.

Башарову нужно таких, как Никита Кологривый, бунтарей, поддерживать во всем, а не пытаться быть для них проводником морали. Оставьте Кологривого в покое, и он сам решит свои проблемы», — прокомментировал Рустам Солнцев.

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