Ида Галич заступилась за четырехлетнего сына, которого стали критиковать из-за надетых на носки сандалий

Ида Галич – известный российский видеоблогер, активно ведущая социальные сети. Она состояла в браке с Аланом Басиевым. В 2020 году телеведущая родила сына Леона. Однако, спустя год после рождения ребенка, пара развелась. В настоящее время Ида строит отношения с новым партнером, но скрывает его личность.

Недавно Галич улетела отдыхать в Дубай вместе с сыном и стала делиться кадрами с курорта. Однако популярный Telegram-канал раскритиковал выбор одежды для Леона, в частности то, что он носит сандалии с носками. Ида была возмущена тем, сколько на нее обрушили критики.

«Каким же глупым надо быть, чтобы придумывать подобные «новости» из воздуха и придираться к носкам ребенка. Очевидно, что у этого несчастного админа нет не только мозгов, но и, к счастью, детей. Любая мама, побывавшая в Дубае, знает, что здесь часто бывает жарко на улице, но холодно в помещениях из-за кондиционеров. Поэтому надеть на ребенка сандалии без носков практически невозможно, так как это может привести к мозолям или песку», — пояснила звезда.

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Она отметила, что чаще всего не обращает внимание на подобные паблики, но не может допустить, чтобы ее ребенка критиковали. Более того, Галич надеется, что рекламодатели тоже не будет теперь сотрудничать с этим Телеграм-каналом. Также телеведущая хочет, чтобы появился закон в России, который будет запрещать травлю в соцсетях.