Звезда сериала «Солдаты» Юрий Шибанов страдает от биполярного расстройства

Звезда сериала «Солдаты» Юрий Шибанов раскрыл подробности своей личной жизни в новом выпуске программы «Малахов». Он признался, что страдает от биполярного расстройства, которое было диагностировано у него после первоначального диагноза шизофрении. Помимо психического заболевания, актер столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем полости рта. Из-за прогрессирующего пародонтоза, он потерял большую половину своих зубов.

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Шибанов также поделился своими финансовыми трудностями, вызванными его непредсказуемым поведением во время психозов. В таком состоянии он брал кредиты на общую сумму более двух миллионов рублей, что привело к огромным долгам перед банками.

«Суммарно у меня долгов на 2,9 миллиона. Хочу их отдать, но, когда начинается психоз, ты не можешь собой управлять», - сказал Шибанов.

Актер в настоящее время проходит лечение под наблюдением специалистов. Кроме того, по совету своих продюсеров, он начал заниматься стримингом в интернете, надеясь таким образом восстановить свою карьеру и улучшить финансовое положение.

Шибанов не стал скрывать, что долгое время вел затворнический образ жизни, избегая лишних знакомств. Тяжелое заболевание мешало актеру сниматься в кино, что сказалось на его материальном состоянии.