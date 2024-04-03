12-летняя дочь Виктории Бони получила травму, упав с лошади в Монако

Виктория Боня много путешествует, но старается быть на связи со своей дочкой Анджелиной, которую родила от ирландского миллиардера Алекса Смерфита. Ее наследница активно занимается верховой ездой. Недавно девочка упала с лошади и получила травмы, о чем Виктория рассказала в своем блоге, опубликовав снимок руки 12-летней Анджелины с синяками и ссадинами.

«Каждый раз, когда она падает, мое сердце сжимается. Это очень непредсказуемый спорт, но она так его любит!» – заявила Виктория.

В настоящее время она не может воссоединиться с дочерью, так как уже более восьми месяцев не была в Монако из-за проблем с визой. Телеведущая поддерживает Анджелину на расстоянии, общаясь по видеосвязи.

Добавим, что в последнее время Боня много внимания уделяет своему телу. Она решила похудеть после того, как ее вес достиг отметки в 60 килограммов. Телеведущая устроила себе дектокс, чтобы за пять дней скинуть пять килограммов.

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Напомним, что Анджелина в этом году получила в подарок от отца собственную лошадь. Мама девочки рассказывала, что она научила наследницу правильно просить подарки.