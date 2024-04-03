12-летняя дочь Виктории Бони получила травму, упав с лошади в Монако

Виктория Боня пережвает за наследницу. Фото: соцсети Виктории Бони

Виктория Боня показала, как выглядит ее дочка после падения с лошади. Телеведущая переживает за Анджелину.

Виктория Боня много путешествует, но старается быть на связи со своей дочкой Анджелиной, которую родила от ирландского миллиардера Алекса Смерфита. Ее наследница активно занимается верховой ездой. Недавно девочка упала с лошади и получила травмы, о чем Виктория рассказала в своем блоге, опубликовав снимок руки 12-летней Анджелины с синяками и ссадинами. 

«Каждый раз, когда она падает, мое сердце сжимается. Это очень непредсказуемый спорт, но она так его любит!» – заявила Виктория.

В настоящее время она не может воссоединиться с дочерью, так как уже более восьми месяцев не была в Монако из-за проблем с визой. Телеведущая поддерживает Анджелину на расстоянии, общаясь по видеосвязи.

Добавим, что в последнее время Боня много внимания уделяет своему телу. Она решила похудеть после того, как ее вес достиг отметки в 60 килограммов. Телеведущая устроила себе дектокс, чтобы за пять дней скинуть пять килограммов. 

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Напомним, что Анджелина в этом году получила в подарок от отца собственную лошадь. Мама девочки рассказывала, что она научила наследницу правильно просить подарки.

Дочка Виктории Бони получила травму. Фото: соцсети Виктории Бони

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