Перед смертью актриса из фильма «Москва слезам не верит» Татьяна Конюхова потеряла сознание

Татьяна Конюхова ушла из жизни в своей квартире на улице Крылатские Холмы, где она проживала последние годы. Это случилось 2 апреля. Изданию «МК» стало известно, что примерно в 11 часов утра она внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Родственники незамедлительно вызвали скорую помощь, однако врачи не смогли ей помочь.

Напомним, что Татьяна Георгиевна стала известной после роли в фильме «Майская ночь, или Утопленница» Александра Роу. Она также снималась в таких фильмах, как «Карьера Димы Горина», «Женитьба Бальзаминова», «Портрет жены художника» и других.

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Татьяна Конюхова была не только талантливой актрисой, но и прекрасным человеком. Она всегда была готова помочь своим коллегам и друзьям, а также активно участвовала в благотворительных проектах. Ее уход - это большая потеря для всей киноиндустрии и общества в целом.

Добавим, что она три раза состояла в браке, но своей главной любовью называла легкоатлета Владимира Кузнецова. Они прожили в браке почти 30 лет. Потом спортсмен умер после борьбы с онкологическим заболеванием. У Конюховой есть сын Сергей, который работает в МИД России.