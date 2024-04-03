Стас Намин не стал исключать, что поедет на юбилей Аллы Пугачевой в Израиль

Алла Пугачева давно сузила свой круг общения. А после того, как певица улетела в Израиль с семьей, она также лишилась части друзей. Однако с ней поддерживает связь Стас Намин. Он созванивается с артисткой досточно часто.

На этот раз композитор рассказал, что она счастлива и отлично себя чувствует. Он дал понять, что Примадонна не переживает из-за негавтиных новостей, которые ее преследуют. Также впереди у звезды юбилей. Намин не стал исключать, что посетить торжество.

«Я не знаю, может, и полечу к ней на юбилей. Хотя у меня так много дел, что маловероятно, что могу куда-то улетать сейчас», – пояснил он, пишет «МК».

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Примечательно, что пока Алла Борисовна не говорила о том, как будет отмечать 75-летие. Ходили слухи, что она намерена устроить концерт в Израиле. Пока певица лишь пообещала, что выпустит новые песни для поклонников.