Ольга Бузова объяснила, зачем Анастасии Волочковой алкоголь: «И для храбрости, и для настроения»

Ольга Бузова в этом году стала ведущей шоу «Это нормально?» вместе с Дмитрием Дибровым. Она обсуждает в студии разные социальные и острые темы. На передачу зачастую приходят знаменитости. Темой очередного выпуска стал алкоголь.

Обсуждалось, стоит ли принимать такие напитки для храбрости. Герой в студии, молодой парень, заверил, что очень стеснительный, поэтому порой не может на что-то решится, если не примет на грудь. Но большая часть гостей в студии уверена, что выпивать, чтобы раскрепоститься – путь в никуда.

А вот Бузова вспомнила про Анастасию Волочкову. Балерина как-то дала понять, что если и может позволить себе бокальчик, то только для того, чтобы расслабиться.

«У нас на днях была Анастасия Волочкова, она и для храбрости, и для настроения может», – заявила Оля.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Примечательно, что саму телеведущую еще несколько лет назад обвиняли в злоупотреблении крепкими напитками. Но Бузова отметила, что пьет очень редко и чаще всего шампанское. Она начинала плакать от обиды, когда о ней говорили неправду.