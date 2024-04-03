Татьяна Светлова призналась, что Либерж Кпадону незадолго до смерти позвали на съемки: «Она не собиралась умирать»

Смерть Либерж Кпадону потрясла многих ее друзей и знакомых. Родители экс-участницы «Дома-2» не подозревали, что она умерла. О трагической новости они узнали из соцсетей. Вскрытие показало, что она умерла от остановки сердца.

Друзья стали сетовать, что Либерж была несчастна из-за одиночества и злоупотребляла алкоголем. А Татьяна Светлова, которая с ней много работала, рассказала, что девушка была воодушевлена, когда вернулась на «Дом-2» в прошлом году.

«Либерж мне тогда сказала, что ее, возможно, даже ведущей проекта сделают», – отметила Светлова.

Но, по ее словам, на проекте у нее начались конфликты и поэтому вскоре Кпадону ушла. Более того, Татьяна знает, что она хотела подать в суд на обидчиков. Потом Либерж собиралась пройти лечение, так как у нее нашли онкологическое заболевание, но она не намеревалась отказываться от работы на телевидении. Светлова призналась, что 10 февраля позвала ее сниматься в свои шоу и получила положительный ответ. В марте девушка должна была приступить к работе.

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